23 июля в Кишинев из Румынии доставлена партия в 100 620 доз препарата Pfizer—BioNTech, который должен защитить нас от коронавируса.

Вакцина предоставлена бесплатно. Ранее Бухарест отправил в Кишинев свыше 600 000 ампул AstraZeneca. Они оказались для Румынии излишними, да и население не особо относится к ней с доверием после того как власти Дании, Нидерландов, Словении отказались ее пользовать.

Новый дар соседней страны в аэропорте столицы встречали: советник президента по вопросам здравоохранения Алла Немернко, госсекретарь Минздрава Денис Чернеля, глава МИДа Румынии Богдан Ауреску. «Румыния продемонстрировала свою искреннюю готовность поддержать Молдову», – объявил Ауреску. Немернко по этому случаю призвала сограждан активнее вакцинироваться.

На сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США есть данные о том, кому нельзя прививаться Pfizer(ом). Это люди, которые склонны к аллергии.