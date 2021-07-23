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Газета "Кишиневские новости"

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Новый директор МЖД предлагает cотрудникам опасную авантюру

Новый директор МЖД предлагает cотрудникам опасную авантюру
23 июля
22:01 2021
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Сотрудники госпредприятия «Железная дорога Молдовы» разочарованы новым руководством, которое предлагает людям брать кредиты в банках. Проработавший на предприятии 40 лет лидер профсоюзной организации в Бельцах Андрей Цыбырнак заявил для издания «Gazeta de Chișinău», что «новый директор обещал выплачивать по две зарплаты в счет задолженности, но этого не произошло. Кто гарантирует людям эти кредиты? Заложат свои дома? Или у людей мало проблем? Мы говорили с Олегом Тофилатом, который сообщил, что у предприятия плохая репутация и банки не дают кредитов, поэтому лучше попробовать каждому работнику в отдельности. Но мы ни видели соглашения, описывающего этот механизм, мне он кажется опасной авантюрой. Единственное решение – обратится в суд, чтобы получить зарплату, другого выхода мы не видим», – сказал мужчина.

Напомним, что свыше 500 работникам предприятия, которым не выплачивают уже полгода зарплаты, директор Олег Тофилат предлагает взять банковский кредит в счет задолженности. Предприятие при этом готово взять на себя обязательство оплачивать процентную ставку и другие административные расходы. 

Ноу-хау на проблемном госпредприятии может поставить тех, кто отважится на эту очевидную авантюру в еще более тяжелое положение, когда кроме задолженности по зарплате у них могут возникнуть проблемы с залоговым имуществом. Словом, все это очень смахивает на аферу, в которой соучаствует администрация МЖД.

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