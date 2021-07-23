YouTube удалил видео бразильского президента Жаира Болсонару из-за содержания в них ложной информации о коронавирусе, сообщает ВВС.

Очередной конфликт разгорелся между представителями видео платформы YouTube и президентом Бразилии Болсонару. Руководство техногиганта заявляет, что решение об удалении 15 видео было принято исходя исключительно из правил компании о достоверности информации, а никак не по идеологическим или политическим причинам. С момента начала пандемии Болсонару высказывался резко негативно о локдауне, масках и вакцинации. Офис президента пока не комментировал действия YouTube. Помимо заявлений о неэффективности карантина и социальной дистанции Жаир Болсонару рекомендовал использовать непроверенные медикаменты или препараты, предназначенные для лечения других заболеваний, например, противомалярийный гидроксихлорохин. По словам представителей YouTube, они не будут игнорировать контент, намеренно вводящий людей в заблуждение.