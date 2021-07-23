Пятница, 23 июля 2021, 23:45

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

YouTube опять удаляет видео президента Бразилии Болсонару

YouTube опять удаляет видео президента Бразилии Болсонару
23 июля
12:02 2021
Версия для печати

YouTube удалил видео бразильского президента Жаира Болсонару из-за содержания в них ложной информации о коронавирусе, сообщает ВВС.

Очередной конфликт разгорелся между представителями видео платформы YouTube и президентом Бразилии Болсонару. Руководство техногиганта заявляет, что решение об удалении 15 видео было принято исходя исключительно из правил компании о достоверности информации, а никак не по идеологическим или политическим причинам. С момента начала пандемии Болсонару высказывался резко негативно о локдауне, масках и вакцинации. Офис президента пока не комментировал действия YouTube. Помимо заявлений о неэффективности карантина и социальной дистанции Жаир Болсонару рекомендовал использовать непроверенные медикаменты или препараты, предназначенные для лечения других заболеваний, например, противомалярийный гидроксихлорохин. По словам представителей YouTube, они не будут игнорировать контент, намеренно вводящий людей в заблуждение.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,02–0,39%
EUR21,21–0,40%
GBP24,78–0,50%
UAH0,66–0,46%
RON4,31–0,40%
RUB0,24–0,45%

Курсы валют в MDL на 23.07.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд