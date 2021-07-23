В Аргентине на официальном уровне появился новый гендер, который можно будет указывать в документах. Об этом пишет ВВС.

По новому закону, жители Аргентины отныне наделены правом указывать в своих документах в строке о гендере не только привычные «мужчина», «женщина», но и «гендерквир». Аргентина стала первым государством Латинской Америки, принявшим такой закон. На церемонии в Буэнос-Айрес президент Альберто Фернандес представил новое удостоверение личности с «х» в гендерной строке. Первые три документа с такой пометкой он вручил во время церемонии. Гендерквир или небинарный гендер является типом идентичности, при котором человек не относит себя ни к одному из полов или относит к обоим сразу, или не успел пока определиться со своей половой принадлежностью. Эта система уже принята в таких странах, как Канада, Индия и Новая Зеландия. С момента своего избрания в 2019 году, президент Фернандес добросовестно стоял на страже прав всех обиженных и обделенных.