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Газета "Кишиневские новости"

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Демократы в поиске приюта

Демократы в поиске приюта
23 июля
11:42 2021
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После поражения на досрочных парламентских выборах, руководство Демократической партии ищет, где бы обустроить центральный офис формирования.

Глава демократов Павел Филип, в эфире телеканала N4, рассказал, что ДПМ приходится покинуть здание расположенное на улице Бендерская, которое принадлежит почетному председателю партии Дмитрию Дьякову. Когда мы съехали из офиса на улице Армянской, то искали новый. Господин Дьяков убедил нас переехать в принадлежащее ему здание и находиться там в течение года, пока оно пустует. Все это время мы оплачивали коммунальные услуги, но не платили аренду. И о том, что съедем из этого здания, мы говорили уже полгода. Мы отложили это решение до окончания парламентских выборов. У него есть арендатор, и это его дело, это нормально: человек должен зарабатывать, сдавая в аренду здание, которое ему принадлежит», – объяснял Филип. Впрочем, вряд ли ДПМ не сможет найти себе новое пристанище. Практически у всего руководства Демократической партии есть немало недвижимости, может, кто из них на время даст приют своим клеркам?

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