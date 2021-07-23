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Газета "Кишиневские новости"

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В Румынии задержали «русских хакеров»

В Румынии задержали «русских хакеров»
23 июля
11:41 2021
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Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом задержали группу хакеров, занимавшихся мошенничеством, сообщает «Международное румынское радио».

Всего в Бухаресте и пяти уездах арестовали 380 человек. Их помимо прочего обвиняют еще и в отмывании денег. У подозреваемых открыты банковские счета в Великобритании, Германии, Польше, Румынии, Словакии, Испании, Италии и Чехии. Румын подозревают в незаконных операциях объемом 7 миллионов евро. У мошенников изъято 250 мобильных телефонов, и что самое главное – банковские документы выданные в Европейском союзе и Российской Федерации! Так что вполне возможно, что это те самые русские хакеры, которые выбрали американцам президента Дональда Трампа, взломали системы фирмы Kaseya из США, занимающейся разработкой компьютерных программ, торговую сеть Соор в Швеции, избирательные участки в Великобритании и Колумбии.  

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