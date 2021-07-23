Бывший вице-председатель партии Платформа «Достоинство и правда» Игорь Мунтян в ходе одной из телепередач пожаловался на то, что коллеги из пропрезидентской «Действие и солидарность» не хотят делиться властью.

Депутат парламента вспомнил: несколько фермеров юга страны недавно обратились к президенту Майе Санду с просьбой сделать министром Александра Слусаря, одного из лидеров Платформы. Предложение осталось без ответа. По словам Мунтяну, в стране наблюдается дефицит специалистов, а в ближайшее время в коридорах власти ожидается масштабная чистка. «Любая партия, взятая отдельно, не имеет достаточного количества кадров или опытных лиц, которые могут заполнить существующий в Республике Молдова институциональный вакуум. Мы слышали и призыв руководителей «Действия и солидарности» к диаспоре вернуться домой. Мало кто приедет, потому что заработная плата малопривлекательна, и существует политическая нестабильность. Поэтому «Действие и солидарность» должна рассчитывать на тех, кто находится внутри страны», – пытался продемонстрировать политическую мудрость Мунтяну. Зря он так. А вдруг на призыв пропрезидентской партии откликнется множество чиновников, ранее состоявших в рядах демократов, либералов, аграриев. Они ведь, наверняка, забудут о всех своих политических пристрастиях ради хлебной должности. И что тогда?