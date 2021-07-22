Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча обратил внимание будущей власти на недопустимость нарушения закона, когда речь заходит о массовом увольнении бюджетников. Социалист в эфире телеканала NTV-Moldova заявил, что угрозы со стороны ПДС нарушают принцип разделения властей.

«Я не вижу команду мечты, которая займет множество должностей в Молдове. Они выиграли выборы и будут проводить кадровую политику. Я не стремлюсь защитить конкретного чиновника, его защищает закон. Если чиновник не справляется, есть процедуры. Если эти депутаты обещали людям правое государство, справедливую юстицию, они должны дать пример что означает соблюдение нормы закона»,- сказал Батрынча.

Он отметил, что Молдова переживает острый дефицит профессиональных кадров, напомнив, что по официальным данным, чаще всего люди уезжали в период 2010-2017 гг.