Решение КС по Республиканскому стадиону является политическим и не имеет ничего общего с правом и Конституцией. Такое мнение высказал исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча в эфире телеканала NTV-MOLDOVA.

«В своем решении КС не основывался на конституционных нормах, а напротив, искал способ конституционного прикрытия для политического решения, которое предстояло принять», – сказал Батрынча.

Он отметил, что до сих пор неясна цена продажи участка. Батрынча задался вопросом – довольны ли США, продвигающие принципы демократии, неясностью вокруг данного вопроса.

«Что защищает суд, сохраняя закон, проголосованный большинством Плахотнюка? Наверное, демонстрирует определенную лояльность единственному посольству. Разве это посольство довольно этой ситуацией? (…) У нас нет ясности, что получит молдавский народ взамен. Судьи КС чем руководствовались, или какая часть Конституции оправдывает передачу участка в центре столицы?» – задает вопрос Батрынча.

Ранее ПСРМ выразило негативное отношение к вердикту КС. В своем заявлении социалисты отметили, что “решение карманного Конституционного суда является результатом тайного соглашения между Майей Санду и послом США Дереком Хоганом в обмен на поддержку ПДС на парламентских выборах”.

В ПСРМ также сообщили, что будут бороться, чтобы сохранить стадион в собственности государства. Кроме того социалисты готовятся к масштабным протестам.