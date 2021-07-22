На сегодняшний день в стране 251242 человека прошли лечение и 6236 умерли от инфекции COVID-19.

На 22 июля в Молдове подтверждены 258365 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 601 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 20612 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 210 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 50 в крайне тяжелом состоянии (7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).