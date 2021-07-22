Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 июля 251242 излечившихся
22 июля
18:11 2021
На сегодняшний день в стране 251242 человека прошли лечение и 6236 умерли от инфекции COVID-19.
На 22 июля в Молдове подтверждены 258365 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 601 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 20612 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 210 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 50 в крайне тяжелом состоянии (7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).