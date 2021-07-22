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Газета "Кишиневские новости"

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Никаких перспектив стать членами ЕС у Кишинева, Киева и Тбилиси нет

Никаких перспектив стать членами ЕС у Кишинева, Киева и Тбилиси нет
22 июля
17:21 2021
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Польский эксперт Центра международных отношений (Centrum Stosunków Międzynarodowych) Малгожата Бониковская рассказала радиостанции Polskie Radio 24, что она скептически относится к перспективе членства стран проекта «Восточное партнёрство» в ЕС.

«Когда-то это были своего рода предварительные мероприятия, нацеленные на то, чтобы вывести эти страны из-под российского влияния и передать их Западу. Обещание членства в ЕС так и не прозвучало, но в длительной перспективе его принимали во внимание.

Конечно, в 90-е годы Польша прошла через аналогичный процесс, однако за последнее время международная ситуация сильно изменилась. Россия стала предельно важным ориентиром для европейских столиц.

На сегодняшний день перспектив членства в ЕС для стран «Восточного партнёрства» просто-напросто нет. Для Украины, Молдавии и Грузии этот путь уже непривлекательный. Эти страны его исчерпали. Это также невозможно в более далёкой перспективе. Мы должны подождать лучших времён», — разъясняет эксперт Бониковская.   

Источник: POLSKIE RADIO 24

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