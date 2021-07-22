Четверг, 22 июля 2021, 22:45

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

На Кипре ныряльщиков приглашают в древнюю гавань

На Кипре ныряльщиков приглашают в древнюю гавань
22 июля
15:11 2021
Версия для печати

В VIII веке до нашей эры это был порт процветающего города-государства Аматус, расположенного близ нынешнего знаменитого курортного города Лимассол на побережье Кипра. После многочисленных землетрясений гавань затонула.

Как установили археологи, останки гавани достаточно хорошо сохранились, расположены неподалеку от берега и погружены на глубину от восьмидесяти до ста пятидесяти сантиметров. Если учесть, что морская вода на курортах Кипра второй год подряд официально признается самой чистой в Евросоюзе, есть все основания полагать, что подводный археологический парк привлечет большое внимание туристов. Плюсом является и то, что при осмотре объекта необязательно пользоваться специальным дайверским снаряжением, может быть достаточно и обычной маски с трубкой.

По законам Кипра затонувшая гавань является охраняемой территорией, где запрещена любая деятельность, включая рыбную ловлю, сообщает Euronews.      

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,09+0,35%
EUR21,28+0,10%
GBP24,91+0,75%
UAH0,67+0,49%
RON4,32+0,14%
RUB0,24+0,51%

Курсы валют в MDL на 22.07.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд