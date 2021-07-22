В VIII веке до нашей эры это был порт процветающего города-государства Аматус, расположенного близ нынешнего знаменитого курортного города Лимассол на побережье Кипра. После многочисленных землетрясений гавань затонула.

Как установили археологи, останки гавани достаточно хорошо сохранились, расположены неподалеку от берега и погружены на глубину от восьмидесяти до ста пятидесяти сантиметров. Если учесть, что морская вода на курортах Кипра второй год подряд официально признается самой чистой в Евросоюзе, есть все основания полагать, что подводный археологический парк привлечет большое внимание туристов. Плюсом является и то, что при осмотре объекта необязательно пользоваться специальным дайверским снаряжением, может быть достаточно и обычной маски с трубкой.

По законам Кипра затонувшая гавань является охраняемой территорией, где запрещена любая деятельность, включая рыбную ловлю, сообщает Euronews.