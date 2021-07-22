По утверждению разработчиков, быстрее этого поезда сегодня не способно двигаться ни одно транспортное средство в мире. Вообще-то составы на магнитной подушке в Китае эксплуатируются уже почти два десятка лет, но такой скорости до сих пор они не развивали. Новый поезд может разгоняться до шестисот километров в час. Он двигается почти бесшумно, поскольку не едет по рельсам, а парит нам ними на магнитной подушке. Благодаря этому рельсы могут изгибаться так, как этого требует рельеф местности, чтобы «вписать» маршрут в узкие места и при необходимости огибать встречающиеся по пути здания.

В составе от двух до десяти вагонов, вместимостью свыше ста пассажиров каждый. Предполагается, что поезд будет курсировать на расстояниях, не превышающих полторы тысячи километров, и станет удачной альтернативой авиаперелетам, сообщает агентство «Синьхуа».