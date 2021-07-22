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Газета "Кишиневские новости"

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Григоре Новак: Будущее правительство Молдовы будет филиалом ПАС

Григоре Новак: Будущее правительство Молдовы будет филиалом ПАС
22 июля
12:42 2021
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Об этом заявил социалист Григоре Новак. Депутат, избранный по спискам Блока коммунистов и социалистов, в ходе программы на Radio Moldova отметил, что ПДС не делает упор на профессионализм и опыт при формировании правительства, а исключительно на партийные кадры.

«Я не провидец, но когда формировалась команда советников президента Майи Санду, брали исключительно  покорных партии. То же самое случится и с правительством. Оно будет филиалом партии «Действие и справедливость», не имеющим никакого отношения к профессионализму и меритократии», — сказал Новак.

По его мнению, ПДС назначит своих людей во все государственные агентства.

Новак напомнил, что в правительствах Санду и Кику не было ни одного члена ПСРМ, а лица, выдвигавшиеся в кабмин, выбирались на основе профессионализма, а не политической принадлежности.

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