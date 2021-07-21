На сегодняшний день в стране 251125 человек прошли лечение и 6232 умерли от инфекции COVID-19.

На 21 июля в Молдове подтверждены 258237 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 570 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19656 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 285 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 50 в крайне тяжелом состоянии (7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).