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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 июля 251125 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 июля 251125 излечившихся
21 июля
19:51 2021
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На сегодняшний день в стране 251125 человек прошли лечение и 6232 умерли от инфекции COVID-19.    

На 21 июля в Молдове подтверждены 258237 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 570 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19656 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 285 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 50 в крайне тяжелом состоянии (7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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