Политическое давление и желание власти подчинить прокуратуру, так прокомментировал один из лидеров ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ намерение ПДС сменить Генерального прокурора.

«Прокурор – аполитичная фигура. Он был избран на основе законного конкурса, его нельзя уволить. Он может уйти только по собственной инициативе. Во всех остальных случаях – это давление, конечно же, политическое, желание политиков подмять под себя прокуратуру, и я не думаю, что это хорошее дело. В чем проблема, если прокурор останется и будет выполнять свои обязанности так, как он это и делает?» – заявил Фуркулицэ в ходе своего участия в ток-шоу на одном из телеканалов.

Социалист отметил, что желание ПДС сместить Генерального прокурора подобно практике тайного распределения должностей со стороны Альянса за евроинтеграцию, которая закончилась полным провалом реформы правовой системы.

«Считаю, что это нехорошая практика, потому что у нас уже был такой опыт: когда Альянсы за евроинтеграцию делили должности в стране согласно тайным соглашениям, включая и пост Генерального прокурора. Вы тоже видели этот отрицательный опыт. Чем он закончился? Скандалом в Пэдуря Домняскэ и многими другими скандалами. Хотим повторения этих провалов?» – задался вопросов социалист.

Фуркулицэ напомнил и о кризисе, спровоцированном Майей Санду в 2019 году, когда конкурс по назначению генпрокурора саботировался из-за желания назначить на пост лояльного человека.

«Это будут нескончаемые конкурсы. Вы видели, как прошел конкурс правительства Санду при назначении прокурора. Конкурс за конкурсом – до отмены конкурса, потому что они хотели назначить удобного им человека. Считаю, что все нынешние чиновники, которые законно занимают свои должности, должны работать и в дальнейшем. Если есть к ним вопросы, нужно провести анализ согласно законодательству. Мандат должен быть доведен до конца», – заявил Фуркулицэ.