Новая система зафиксирует, как долго люди задерживаются у того или иного экспоната и насколько внимательно его рассматривают. Камеры, расставленные в залах, будут передавать полученное изображение в общий банк данных, и специальная программа проанализирует, сколько посетителей обратило внимание на определенный экспонат, сколько времени человек потратил на рассмотрение того или иного объекта и даже насколько приблизился к нему. Администрация надеется таким образом выяснить, какие экспонаты вызывают наибольший интерес посетителей.

За две с небольшим недели работы системы удалось выяснить, что в среднем человек задерживается у одного экспоната не дольше, чем на четыре-пять секунд и очень редко тратит на осмотр какого-нибудь объекта секунд пятнадцать. Кроме того, оказалось, что у музейных работников и посетителей не совпадают представления о том, что именно считается наиболее ценным в экспозициях. Самое важное, по мнению музейщиков, далеко не всегда пользуется повышенным интересом зрителей, сообщает Bloomberg.