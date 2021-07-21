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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В итальянских музеях следят за реакцией посетителей на экспонаты

В итальянских музеях следят за реакцией посетителей на экспонаты
21 июля
14:32 2021
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Новая система зафиксирует, как долго люди задерживаются у того или иного экспоната и насколько внимательно его рассматривают. Камеры, расставленные в залах, будут передавать полученное изображение в общий банк данных, и специальная программа проанализирует, сколько посетителей обратило внимание на определенный экспонат, сколько времени человек потратил на рассмотрение того или иного объекта и даже насколько приблизился к нему. Администрация надеется таким образом выяснить, какие экспонаты вызывают наибольший интерес посетителей.

За две с небольшим недели работы системы удалось выяснить, что в среднем человек задерживается у одного экспоната не дольше, чем на четыре-пять секунд и очень редко тратит на осмотр какого-нибудь объекта секунд пятнадцать. Кроме того, оказалось, что у музейных работников и посетителей не совпадают представления о том, что именно считается наиболее ценным в экспозициях. Самое важное, по мнению музейщиков, далеко не всегда пользуется повышенным интересом зрителей, сообщает Bloomberg.

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