Через два дня в столице Японии открываются Олимпийские игры. Собственно, это должно было случиться еще год, но из-за пандемии коронавируса главные спортивные соревнования планеты перенесли. Организаторы столкнулись со множеством проблем, и одна из них оказалась совершенно неожиданной.

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ должны пройти на трассе в Токийском заливе. Это единственная в стране гребная трасса, соответствующая международным стандартам. Организаторы игр приложили много усилий, чтобы создать благоприятные условия для участников соревнований и успели все подготовить даже заблаговременно. Но тут оказалось, что полчища устриц наводнили гребной канал и начали массово прикрепляться к поплавкам, предназначенным для того, чтобы гасить волны, поскольку трасса находится в открытом водоеме. В результате поплавки стали уходить под воду.

Пришлось принимать экстренные меры. В операции спасения задействовали дайверов. Уже извлечены четырнадцать тонн моллюсков, и обошлось это почти в миллион триста тысяч долларов. Снятые с поплавков устрицы обычно употребляются в пищу в Японии и считаются деликатесом. Но на сей раз моллюски не будут использованы в пищевых целях, поскольку анализ воды Токийского залива на безопасность не проводился. Между тем, стоимость извлеченных устриц может достигать десятков тысяч долларов, сообщает BBC.

Сплошные убытки…