Благотворительная организация «Ночлежка» в северной столице России выступила с интересным начинанием. Здесь намерены создать кафе, в котором в течение нескольких месяцев в качестве официантов, кухонных работников, а также сотрудниками отдела закупок будут работать обитатели реабилитационных приютов, по разным причинам оставшиеся без собственного жилья. Планируется, что за три-четыре месяца люди освоят азы профессии и смогут устроиться в другие заведения общепита. На освободившиеся места придут следующие представители социально незащищенных категорий населения.

Инициаторы проекта рассчитывают, что за год таким образом удастся реабилитировать и вернуть в общество полтора-два десятка человек. За образец взят опыт Великобритании, где подобные кафе действуют в Лондоне и Оксфорде, сообщает miloserdie.ru.