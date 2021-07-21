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Газета "Кишиневские новости"

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В Петербурге бездомных примут на работу в кафе

В Петербурге бездомных примут на работу в кафе
21 июля
14:21 2021
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Благотворительная организация «Ночлежка» в северной столице России выступила с интересным начинанием. Здесь намерены создать кафе, в котором в течение нескольких месяцев в качестве официантов, кухонных работников, а также сотрудниками отдела закупок будут работать обитатели реабилитационных приютов, по разным причинам оставшиеся без собственного жилья. Планируется, что за три-четыре месяца люди освоят азы профессии и смогут устроиться в другие заведения общепита. На освободившиеся места придут следующие представители социально незащищенных категорий населения.   

Инициаторы проекта рассчитывают, что за год таким образом удастся реабилитировать и вернуть в общество полтора-два десятка человек. За образец взят опыт Великобритании, где подобные кафе действуют в Лондоне и Оксфорде, сообщает miloserdie.ru.  

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