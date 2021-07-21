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Газета "Кишиневские новости"

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Корнелиу Фуркулицэ: Мы будем сильной оппозицией

Корнелиу Фуркулицэ: Мы будем сильной оппозицией
21 июля
12:52 2021
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Некоторые лидеры новой власти предпочли отдых немедленной работе.

Так прокомментировал социалист Корнелиу Фуркулицэ сообщение молдавских СМИ об отдыхе лидера ПДС Игоря Гросу в роскошном отделе на турецком побережье.

Фуркулицэ отметил, что Блок коммунистов и социалистов будет находиться в активной оппозиции, не давая передышки новой власти.

«Мы будем сильной оппозицией, у нас есть опыт. У нас есть команда, которая знает, каково быть у власти, и как находиться в оппозиции. Мы будем внимательно следить за деятельностью представителей власти и предпринимать действия, свойственные оппозиции. Оппозиция – часть демократической системы, часть парламента, мы будем очень хорошо готовиться и надеюсь, что власть это почувствует. Мы видим, что часть представителей будущей власти отправилась на отдых. Я читал об этом. Может, хотят укрепить здоровье перед тем, как начать управлять. Но я думаю, что сейчас лучше бы им было взяться за работу», – сказал Фуркулицэ.

Он отметил, что Блок коммунистов и социалистов будет критиковать, но в тоже время поддержит действия властей, когда это будет необходимо, в особенности в части увеличения благосостояния граждан.

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