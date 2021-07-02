Микробиом – сообщество бактерий, населяющих кишечник – способно повлиять на поведение. К такому выводу пришла международная группа ученых. Исследователи провели эксперимент на лабораторных животных и проследили, как кишечные бактерии воздействуют на активность участков мозга, определяющих поведение.

В эксперименте наблюдали за тремя группами мышей. Одна группа находилась в обычных условиях, другая – в стерильной обстановке, где отсутствуют микробы, а третьей ввели антибиотики, уничтожающие кишечную микрофлору. В нормальных условиях мыши, встретив чужака, обнюхивают его, чтобы познакомиться поближе. Но животные из двух последних групп не стремились общаться с незнакомыми сородичами. А инструментальное обследование показало, что отсутствие или недостаточное количество кишечной микрофлоры активизирует области мозга, ответственные за выработку гормона стресса. Но как только животным вводили кишечные микробы, уровень стресса снижался, и мыши начинали общаться с себе подобными.

Механизм такой взаимосвязи еще предстоит установить, но исследователи высказывают предположение, что аналогичная зависимость имеет место и у человека, сообщает Nature.