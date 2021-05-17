Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 мая 245031 излечившийся
17 мая
19:56 2021
На сегодняшний день в стране 245031 человек прошел лечение и 6034 умерли от инфекции COVID-19.
На 17 мая в Молдове подтверждены 253954 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 1473 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14232 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1242 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 148 в крайне тяжелом состоянии (26 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).