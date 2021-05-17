На сегодняшний день в стране 245031 человек прошел лечение и 6034 умерли от инфекции COVID-19.

На 17 мая в Молдове подтверждены 253954 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1473 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14232 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1242 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 148 в крайне тяжелом состоянии (26 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).