Понедельник, 17 мая 2021, 00:02

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 мая 245031 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 мая 245031 излечившийся
17 мая
19:56 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 245031 человек прошел лечение и 6034 умерли от инфекции COVID-19.    

На 17 мая в Молдове подтверждены 253954 случая заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 1473 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14232 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1242 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 148 в крайне тяжелом состоянии (26 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,66–0,38%
EUR21,48–0,31%
GBP24,98–0,08%
UAH0,64–0,14%
RON4,36–0,23%
RUB0,24–0,16%

Курсы валют в MDL на 17.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд