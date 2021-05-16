На сегодняшний день в стране 244857 человек прошли лечение и 6027 умерли от инфекции COVID-19.

На 16 мая в Молдове подтверждены 253845 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1467 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14299 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1248 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 149 в крайне тяжелом состоянии (26 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).