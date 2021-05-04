Американские ученые совместно с гонконгскими коллегами разработали принципиально новую компьютерную систему, способную использовать ассоциации для обучения.

До сих пор в вычислительных устройствах за память и логику отвечали различные блоки. Информация о выполненных операциях хранилась в блоке памяти, откуда ее приходилось извлекать в случае необходимости. В мозгу человека существует особая структура – синапс, которая позволяет одновременно и обрабатывать, и хранить информацию.

Подобную структуру исследователи создали и для искусственного интеллекта, воспроизведя нейронную мозговую сеть человека. Испытания показали, что система работает и проявила способность к ассоциативному обучению.

Для изготовления синаптической схемы использованы мягкие полимеры. Как считают разработчики, благодаря этому такие схемы найдут применение в различных гаджетах и даже имплантах, что сделает их еще умнее, сообщает TechXplore.