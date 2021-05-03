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Газета "Кишиневские новости"

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Россия и Китай обложили США подлодками со всех сторон

Россия и Китай обложили США подлодками со всех сторон
03 мая
14:01 2021
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Новая атомная подводная лодка Военно-морских сил Китая может нести ракеты, которые способны доставить ядерный боезаряд в любую точку на территории США, сообщает ТАСС.

Субмарина Тип 094А была представлена на обозрение публики по случаю 72-й годовщины создания ВМС Народной освободительной армии Китая. На ее борту могут размещаться ракеты JL-3, с радиусом действия до 10 тысяч километров. Также по информации ТАСС 7 мая предполагается передача Военно-морскому флоту России подводной лодки 885М «Казань». Ее вооружение – 30 самонаводящихся торпед и неизвестное количество ракет «Калибр». Другие технические параметры не раскрываются. Американские аналитики считают, что несколько таких субмарин могут блокировать судоходство на восточном и западном побережьях США.   

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