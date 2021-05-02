Министр обороны Николае Чукэ по поводу вывода войск из Афганистана, заявил, что румынская армия за 19 лет пребывания в этой стране приобрела бесценный опыт, сообщает «Международное румынское радио».

Глава оборонного ведомства очень любит образные выражения. «Дорога Румынии в Брюссель, где действуют штаб-квартиры НАТО и ЕС, также проходила через Кандагар, Кабул и другие важные базы в Афганистане», – цитирует радио Чукэ. Таким образом, министр указал на то, что если не повоевать и не пустить кровь своих солдат за интересы США, то страну, желающую присоединиться к «цивилизованному миру», не пустят ни в НАТО, ни в Евросоюз. Бухарест впервые отправил боевые подразделения в Афганистан в начале 2002 года. За это время там погибло 27 румынских солдат и офицеров. С 1 мая начался вывод сил НАТО из Афганистана, за 19 лет через него прошло 32 тысячи военнослужащих Румынии. «Они повысили уровень подготовки и обучения всей армии», – заявил Чукэ.