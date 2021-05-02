Самолет авиакомпании «Эль Аль», следовавший рейсом Нью-Йорк – Тель-Авив, был взят на сопровождение истребителями нескольких стран, сообщает «Военное обозрение».

С борта Boeing 787, когда он находился в воздушном пространстве Испании, экипаж подал сигнал о том, что, возможно, на борту есть бомба. Срочно по тревоге были подняты четыре истребителя, они провели пассажирский самолет до воздушных границ Италии. Ее военно-воздушные силы приняли борт на сопровождение. Далее Boeing 787 провожали до Кипра греческие F-16. До Тель-Авива самолет вели израильтяне. В аэропорту Бен Гурион выяснилось, что тревога была ложной. После 2001 года во многих странах, включая входящие в НАТО, приняты поправки в законы предполагающие возможность сбивать пассажирские самолеты, если они могут быть направлены на ядерные или важные инфраструктурные объекты.