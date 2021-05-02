Некто Христо Грозев, сотрудничающий с интернет-изданием Bellingcat, заявил, что «с большой долей вероятности» к взрывам украинских складов с боеприпасами в 2014 – 2015 годах причастно Главное разведуправление России, сообщает «Страна».

В интервью телеканалу «Эспрессо» расследователь назвал уже доказанным то, что к инцидентам в Чехии и Болгарии имеет отношение ГРУ. «Почерк достаточно стандартный и повторяется в каждом из взрывов: они всегда привозили с собой детонаторы дистанционного управления с электрической зарядкой, то есть могли активировать детонатор даже с мобильника. Но всегда они сначала устраивали на складах пожар, а уж потом активировали детонатор», – раскрывал секреты ГРУ Грозев. Интересно, а как бы он мог объяснить пожар на военных складах 7 октября 2020 года в поселке Желтухино Рязанской области? Тоже российские спецслужбы его устроили? Схема та же, что и в Болгарии и Чехии. В июле 2018 в США, в штате Пенсильвания, горели армейские склады. Неудивительно, если вскоре в Вашингтоне решат, что и здесь виновата Россия.