Политисполком Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) осудил постановление Конституционного суда (КС) об отмене чрезвычайного положения.

В документе отмечается, что в составе суда пять человек, а не как положено – шесть. Поэтому они не могут в усеченном составе принимать решения, что указано в статье 6 (1) Закона о Конституционном суде. «Затягивание процесса формирования полного состава суда и является прямым признаком сговора Санду (президент РМ, ред.) с Маноле (председатель КС, ред.) и давления на Высший Совет магистратуры, обязанный делегировать в суд шестого судью», – говорится в заявлении. Коммунисты утверждают: КС может приостановить решение парламента, но никак не аннулировать его. Отмена чрезвычайного положения, по мнению левой оппозиции, спровоцирует рост количества смертей от Covid 19. «Партия коммунистов Республики Молдова неоднократно выступала за проведение досрочных парламентских выборов. Но не ценой беззакония, попрания Конституции и пренебрежения жизнью и здоровьем граждан», – утверждают коммунисты.