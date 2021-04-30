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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 апреля 239914 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 апреля 239914 излечившихся
30 апреля
19:38 2021
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На сегодняшний день в стране 239914 человек прошли лечение и 5812 умерли от инфекции COVID-19.     

На 30 апреля в Молдове подтверждены 250837 случаев заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 2734 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15963 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1835 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 206 в крайне тяжелом состоянии (41 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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