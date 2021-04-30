О том, что грибы – очень полезный продукт, известно давно. Они содержат много белка, богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. В традиционной азиатской медицине грибы применяются широко. А теперь их лечебные свойства доказаны и представителями западной медицины.

Так, ученые из Института рака штата Пенсильвания в США пришли к выводу, что достаточно съедать ежедневно всего восемнадцать граммов грибов (один шампиньон средней величины), и риск заболеть раком снижается на сорок пять процентов. Специалисты сделали такое заключение, изучив семнадцать исследований об онкологических заболеваниях, которые были опубликованы в течение тридцати пяти последних лет.

По мнению исследователей, такое действие грибов объясняется наличием в них большого количества мощного антиоксиданта эрготионеина, который в организме не синтезируется. Его можно получать только извне, с пищей.

В принципе, для предотвращения образования злокачественных опухолей подходят любые съедобные грибы (ядовитые в расчет не берем). Но чемпионом по количеству эрготионеина в своем составе считается японский лесной гриб шиитаке, за ним следуют грифола курчавая и вешенка обыкновенная. Последняя является наиболее доступной, потому что широко культивируется в искусственных условиях, сообщает «National Geographic».