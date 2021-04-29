«По-моему мнению решение КС является странным. Почему? КС признал неконституционным

решение парламента Nr.49 от 31.03.2021 об объявлении чрезвычайного положения и

наоборот признал законным решение правительства Nr.43 от 30.03.2021 относительно

предложения о введении чрезвычайного положения. Может, кто-то понимает эту логику?»

– задался вопросом правовед.

В то же время Пушкаш задает вопрос, почему Суд не учел причины и применяемые меры, и

не обратил внимание на правила поведения публичных властей.

«Каждый судья КС принес присягу соблюдать Конституцию. Однако данное

решение, по моему мнению, вызывает множество вопросов о профессионализме

авторов вынесенного решения», – заключил Пушкаш.