Международная группа ученых проанализировала ситуацию с биоразнообразием за минувшие пятьсот лет. И пришла к выводу, что человеческая деятельность не затронула лишь около трех процентов площади земной суши. Современные карты территорий обитания семи тысяч видов сопоставили с такими же, составленными в тысяча пятисотом году. Выяснилось, что экологически нетронутыми остался лишь ряд территорий в Канаде, Гренландии, Восточной Сибири, в тропических лесах Конго и Амазонки, а также в пустыне Сахара. В основном это малонаселенные районы. Здесь за последние пять веков не исчез ни один вид животных и растений.

Во всех остальных регионах планеты идет массовое вымирание животных, причем с такой же скоростью, с какой в доисторические времена исчезали динозавры. Причина – сокращение естественной среды обитания животных из-за масштабной вырубки лесов, интенсификации сельского хозяйства, строительства городов, прокладывания дорог, роста добывающей промышленности. Играют роль и распространение браконьерства, охоты и рыболовства, а также изменение климата.

Тем не менее ситуация обратима. Если прекратить в особо пострадавших районах лесодобычу и постараться вернуть в дикую природу те виды животных, которые там традиционно обитали когда-то, биоразнообразие можно восстановить, а площадь экологически целостных территорий увеличится до двадцати процентов, сообщает mn.ru.