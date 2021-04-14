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Газета "Кишиневские новости"

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Египет расстанется с Ever Given только за $ 1 млрд

Египет расстанется с Ever Given только за $ 1 млрд
14 апреля
22:17 2021
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Власти Египта арестовали контейнеровоз Ever Given до момента выплаты владельцем судна компенсации в размере $ 1 млрд, передает ВВС.

Египет не готов расстаться с судном Ever Given, из-за которого движение по Суэцкому каналу было невозможно в течение целой недели. Египетские власти арестовали контейнеровоз, грузы и команду. Владелец судна, японская компания Shoei Kisen Kaisha ведет переговоры с Египтом. Управление Суэцкого канала требует компенсации расходов на операцию спасения Ever Given и потерь, понесенных вследствие простоя. По постановлению египетского суда, арест с судна не будет снят до момента выплаты $ 900 млн.

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