Власти Египта арестовали контейнеровоз Ever Given до момента выплаты владельцем судна компенсации в размере $ 1 млрд, передает ВВС.

Египет не готов расстаться с судном Ever Given, из-за которого движение по Суэцкому каналу было невозможно в течение целой недели. Египетские власти арестовали контейнеровоз, грузы и команду. Владелец судна, японская компания Shoei Kisen Kaisha ведет переговоры с Египтом. Управление Суэцкого канала требует компенсации расходов на операцию спасения Ever Given и потерь, понесенных вследствие простоя. По постановлению египетского суда, арест с судна не будет снят до момента выплаты $ 900 млн.