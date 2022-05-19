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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Власти Молдовы хотят политической войны

Игорь Додон: Власти Молдовы хотят политической войны
19 мая
10:50 2022
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Экс-президент РМ Игорь Додон во время передачи на телеканале НТВ-Молдова резко отреагировал на вопрос о повторном открытии против него прокуратурой дела, основанного на видеокадрах, смонтированных структурами олигарха Плахотнюка.  

«Когда у власти всё плохо, когда в стране очередной скачок цен, они начинают “сочинять” против меня новые уголовные дела или возобновляют старые, вызывают к прокурорам, чтобы отвлечь внимание населения от истинных проблем в стране.

Ничего не боюсь и покидать страну, как говорил и ранее, не собираюсь. Я всё выдержу. Но если вы хотите политической войны, я вам её устрою. Не успеете до Румынии добежать. У народа Молдовы есть порох в пороховницах», – сказал, отвечая на вопрос телеведущей, Додон.

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