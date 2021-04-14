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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Гайморит влияет на мозг

Гайморит влияет на мозг
14 апреля
15:56 2021
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Это каждый не раз испытывал на себе: при насморке трудно сосредоточиться на работе или учебе, потому что носовое дыхание затруднено. Исследователи из Вашингтонского университета в США сделали вывод, что хронический гайморит влияет на деятельность мозга.

Двадцать два пациента с хроническим гайморитом и столько же здоровых людей были обследованы на аппарате магнитно-резонансной томографии. У первых были обнаружены значительные нарушения в функционировании различных отделов мозга, ответственных за концентрацию внимания и решение проблем, общением, поведением в обществе. Это происходило потому, что данные отделы хуже снабжались кровью. У пациентов с наиболее тяжелым течением болезни и нарушения оказались более серьезными. 

До сих пор исследователям не удавалось ассоциировать постоянное воспаление носовых пазух, характерное для гайморита, с изменениями нейробиологических функций, что ухудшало качество жизни больных. Они нередко испытывают головокружения, им трудно сосредоточиться и они плохо спят. 

Как считают ученые, результаты их исследования будут полезны при разработке новых способов лечения хронического гайморита, сообщает Science Alert.     

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