Это каждый не раз испытывал на себе: при насморке трудно сосредоточиться на работе или учебе, потому что носовое дыхание затруднено. Исследователи из Вашингтонского университета в США сделали вывод, что хронический гайморит влияет на деятельность мозга.

Двадцать два пациента с хроническим гайморитом и столько же здоровых людей были обследованы на аппарате магнитно-резонансной томографии. У первых были обнаружены значительные нарушения в функционировании различных отделов мозга, ответственных за концентрацию внимания и решение проблем, общением, поведением в обществе. Это происходило потому, что данные отделы хуже снабжались кровью. У пациентов с наиболее тяжелым течением болезни и нарушения оказались более серьезными.

До сих пор исследователям не удавалось ассоциировать постоянное воспаление носовых пазух, характерное для гайморита, с изменениями нейробиологических функций, что ухудшало качество жизни больных. Они нередко испытывают головокружения, им трудно сосредоточиться и они плохо спят.

Как считают ученые, результаты их исследования будут полезны при разработке новых способов лечения хронического гайморита, сообщает Science Alert.