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Газета "Кишиневские новости"

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Пришло время для расплаты президента Молдовы Майи Санду

Пришло время для расплаты президента Молдовы Майи Санду
13 апреля
12:47 2021
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Сотрудники агентства NEWSMD.md перечислили зарубежные структуры и местные неправительственные организации, получающие деньги из-за кордона, а также отдельных «грантоедов», с помощью которых Майя Санду смогла усесться в президентское кресло.

Первым в списке фигурирует Фонд Сорос-Молдова. Без его пристального внимания и поддержки у нас в стране ни одно дурно пахнущее действо не происходит. Далее следуют Национальный фонд демократии, финансируемый Конгрессом США; Международный республиканский институт курируемый Госдепом; Национальный демократический институт (угадайте из какой страны); немецкий фонд Маршалла. Активно участвовал в предвыборной кампании «Центр политики и реформ», подкармливаемый уже упоминавшимся Национальным демократическим институтом США. Одно время Центр возглавлял член президентской Партии «Действие и солидарность» Дмитрий Алайба. Он к тому же является и депутатом парламента. Помог чем мог и поспособствовал привлечению украинских экспертов, работавших с Владимиром Зеленским, бывший советник Майи Санду и Юрия Лянкэ Владислав Кульминский. Он – грантополучатель фонда Конрада Аденауэра и член Высшего совета безопасности Республики Молдова. Список можно продолжить, но и без того понятно, в интересах кого работает наш президент и его окружение.

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