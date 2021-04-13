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Газета "Кишиневские новости"

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В разгар эпидемии мэр Бельц Ренато Усатый продолжает отдыхать в Дубае

В разгар эпидемии мэр Бельц Ренато Усатый продолжает отдыхать в Дубае
13 апреля
12:38 2021
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Мэр Бельц Ренато Усатый уже неделю находится в Дубае. Хотя он ранее заявлял, что поедет туда вакцинироваться, эта медицинская процедура снова превратилась в роскошный отдых. Усатый даже опубликовал фото с побережья.

Напомним, что с начала года градоначальник Бельц уже трижды выезжал за пределы страны. Недавно он также был в Дубае, где ему поставили антикоронавирусную прививку. Однако в СМИ появилась информация, что в Эмиратах он встречался с бывшим лидером ДПМ Владом Плахотнюком.

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