Мэр Бельц Ренато Усатый уже неделю находится в Дубае. Хотя он ранее заявлял, что поедет туда вакцинироваться, эта медицинская процедура снова превратилась в роскошный отдых. Усатый даже опубликовал фото с побережья.

Напомним, что с начала года градоначальник Бельц уже трижды выезжал за пределы страны. Недавно он также был в Дубае, где ему поставили антикоронавирусную прививку. Однако в СМИ появилась информация, что в Эмиратах он встречался с бывшим лидером ДПМ Владом Плахотнюком.