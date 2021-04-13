Похоже, что г-н Ионицэ запамятовал, что за время существования Молдавской советской социалистической республики в нашей стране были созданы мощнейшая энергетическая и транспортная инфраструктура, неисчислимое количество высокотехнологичных промышленных предприятий, мощное сельское хозяйство, всеохватная система медицинского обслуживания, десятки Высших учебных заведений и многое другое, отвечая на выпад румынского дипломата, сказал в эфире одной из телепередач Боршевич.

«Тогда как за два десятилетия нахождения нашей Молдовы в составе Великой Румынии не было создано ни одного высшего учебного заведения, притом, что сфера экономики пребывала в крайне плачевном состоянии. Более того подавляющее большинство молдаван приняло участие в войсках антигитлеровской коалиции. Тогда как наши запрутские соседи умудрились угробить сотни тысяч своих соотечественников под Сталинградом и только в 1944 году присоединиться к разгрому фашизма», – подчеркнул Виктор Боршевич.