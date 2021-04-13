В комментарии журналу Time глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что США должны разместить на территории Незалежной свои системы противовоздушной обороны.

«Украина держит линию против России не только за себя, но и за Запад. А где США размещает свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше. Они должны быть здесь», – заявил чиновник. Кстати, такие же комплексы ПВО размещены и в Румынии. Позволить себе купить Patriot Украина не может. Пуск только одной ракеты стоит 3 (три!) миллиона долларов. Ранее украинские «эксперты» даже потребовали от Вашингтона разместить свои корабли в Одессе, Николаеве и Херсоне. По их мнению, одним своим присутствием они воспрепятствуют высадке российского десанта на юге страны.