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Газета "Кишиневские новости"

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Patriotы для Украины слишком дороги

13 апреля
12:28 2021
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В комментарии журналу Time глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что США должны разместить на территории Незалежной свои системы противовоздушной обороны.

«Украина держит линию против России не только за себя, но и за Запад. А где США размещает свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше. Они должны быть здесь», – заявил чиновник. Кстати, такие же комплексы ПВО размещены и в Румынии. Позволить себе купить Patriot Украина не может. Пуск только одной ракеты стоит 3 (три!) миллиона долларов. Ранее украинские «эксперты» даже потребовали от Вашингтона разместить свои корабли в Одессе, Николаеве и Херсоне. По их мнению, одним своим присутствием они воспрепятствуют высадке российского десанта на юге страны.

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