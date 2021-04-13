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Газета "Кишиневские новости"

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Депутат Слусарь оказался еще и… эпидемиологом

Депутат Слусарь оказался еще и… эпидемиологом
13 апреля
12:27 2021
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Депутаты парламентской фракции от Партии платформа «Достоинство и правда» хотят заслушать и.о. премьера Аурелиу Чокоя по поводу намерения закупить партию китайской вакцины CoronaVac, сообщает IPN.

В ходе одной из телепередач народный избранник Александр Слусарь заявил: «Когда мы провели анализ, мы увидели, что вакцина имеет низкую эффективность и возник вопрос о том, выгодна ли эта сделка для Республики Молдова. Если бы это было пожертвование, я бы понял, но это 70-80 миллионов денег налогоплательщиков, которые будут выделены на приобретение вакцины с не совсем блестящей репутацией».

Депутаты молдавского парламента часто выступают в качестве экспертов в области экономики, международной политики, экологии и даже метеорологии, но вот в сфере эпидемиологии и вакцинации до этого ни один народный избранник еще не отваживался проявлять себя.  

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