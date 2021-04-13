В минувший понедельник в Баку открыт Парк военных трофеев, посвященный 44-дневной войне между Азербайджаном и Арменией, сообщает news.am.

В мероприятии принял участие президент Ильхам Алиев. Попасть на объект можно через импровизированный проход, стены которого увешаны касками погибших армянских солдат. В парке можно ознакомиться с трофейной техникой. Там же в унизительных позах размещены восковые манекены военнослужащих противника. В экспозиции есть и элементы ракет комплекса «Искандер». «Они использовали их после того, как мы освободили Шушу. У нас достаточно информации. Просто мы ждем официальных разъяснений. Каждый придет и увидит это. Это – очередное наглядное доказательство армянского зверства, военного преступления», – заявил Алиев. По поводу прошедшего мероприятия немецкая правозащитница Дюнез Теккал сказала: «Так выглядят не победители, а военные преступники. Президент Азербайджана Алиев построил в Баку собственный парк развлечений: каски армянских солдат, восковые куклы в армянской форме и магазин… Меня тошнит».