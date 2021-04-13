«Очередной провокацией российских спецслужб» назвало Главное управление разведки МО Украины информацию о том, что ведомство причастно к похищению в Кишиневе судьи Николая Чауса, сообщает «Страна».

Ранее журналисты «Слідство.Інфо» и RISE Moldova выложили в открытом доступе паспортные данные людей, которые, возможно, выкрали исчезнувшего и вывезли его на территорию соседней страны. Двое из фигурантов – сотрудники украинских спецслужб. «Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа», – заявил представитель Главупра разведки Андрей Черняк. Напомним, 3 апреля в центре Кишинева был похищен Николай Чаус, которого на родине подозревают во взяточничестве. Остается выяснить, как российские шпионы-провокаторы вывезли с территории Молдовы судью: через территорию Румынии или Украины, и каким образом это было сделано? Журналисты «Слідство.Інфо» и RISE Moldova утверждают, что Чауса прятали в багажнике автомобиля с украинскими дипломатическими номерами.