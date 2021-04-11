Собака-робот, созданная китайскими инженерами, способна поставить мировой рекорд скорости для механических собак – пятнадцать метров в секунду. Ни один существующий аналог так быстро двигаться не может. Роботу не нужно дистанционное управление, он снабжен мобильным интернетом, благодаря чему хорошо ориентируется в пространстве. А специальные датчики обеспечивают робопсу возможность все видеть и слышать.

В компании, разработавшей робота, считают, что он вполне способен заменить живую собаку и лишен, к тому же, ее недостатков: не лает, не кусается, не линяет, пачкая все своей шерстью. И, похоже, с изобретателями согласны жители Китая: всего за месяц с начала продаж устройства были распроданы более тысячи восьмисот экземпляров. При том, что цена немалая – две тысячи евро. А еще разработчики предполагают, что робопес будет полезен в качестве собаки-поводыря для незрячих, сообщает AFP.