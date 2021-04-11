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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Грибы умеют лечить почву после пожаров

Грибы умеют лечить почву после пожаров
11 апреля
19:57 2021
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Специалисты американской некоммерческой организации «CoRenewal» выяснили, что грибы обладают уникальным свойством. Они способны поглощать вредные продукты горения, которыми пропитана почва после лесных пожаров. В результате жизнедеятельности грибов тяжелые металлы поглощаются, а сложные химические соединения  распадаются на более простые вещества. В результате почва восстанавливается, и достаточно быстро.

По мнению ученых, защитить леса от выгорания могут помочь плетеные заграждения, в составе которых есть грибы. Это остановит эрозию почвы, а грибы будут расщеплять и поглощать вредные вещества.

Исследование особенно актуально для штата Калифорния, который ежегодно очень страдает от крупных лесных пожаров. В результате в почву проникает несметное количество опасных веществ от сгоревших деревьев, сооружений и объектов, сообщает Nation News.   

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