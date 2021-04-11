Специалисты американской некоммерческой организации «CoRenewal» выяснили, что грибы обладают уникальным свойством. Они способны поглощать вредные продукты горения, которыми пропитана почва после лесных пожаров. В результате жизнедеятельности грибов тяжелые металлы поглощаются, а сложные химические соединения распадаются на более простые вещества. В результате почва восстанавливается, и достаточно быстро.

По мнению ученых, защитить леса от выгорания могут помочь плетеные заграждения, в составе которых есть грибы. Это остановит эрозию почвы, а грибы будут расщеплять и поглощать вредные вещества.

Исследование особенно актуально для штата Калифорния, который ежегодно очень страдает от крупных лесных пожаров. В результате в почву проникает несметное количество опасных веществ от сгоревших деревьев, сооружений и объектов, сообщает Nation News.