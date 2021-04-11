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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Швейцарии качество почвы будут проверять с помощью нательного белья

В Швейцарии качество почвы будут проверять с помощью нательного белья
11 апреля
19:47 2021
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Необычный эксперимент задумали специалисты Государственного научно-исследовательского института Швейцарии «Agroscope» и Цюрихского университета. Чтобы выяснить качество почвы в разных районах страны, тысяче фермеров предложено закопать в землю на своих участках по две пары хлопчатобумажных трусов.  

Первая пара должна будет провести в почве месяц, а вторая – два. По истечении указанных сроков каждую пару необходимо будет извлечь из земли, сфотографировать и переслать снимки ученым. По мнению исследователей, чем больше дыр обнаружится на ткани (это определят с помощью цифрового анализа), тем больше в грунте микроорганизмов и, соответственно, выше его качество на определенном участке. По итогам эксперимента планируется создать карту состояния почв по регионам Швейцарии, сообщает информационное агентство DPA.

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