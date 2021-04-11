С 1 июня власти Мальты рассчитывают отменить большую часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Страна лидирует в Евросоюзе по количеству вакцинированного населения – хотя бы первую прививку уже сделали сорока двум процентам жителей. И власти страны очень надеются восстановить поток туристов, который в прошлом году после начала пандемии уменьшился более чем на восемьдесят процентов по сравнению с предыдущим годом.

Чтобы привлечь гостей из-за рубежа, иностранным туристам обещают выплачивать до двухсот евро за как минимум трехдневное пребывание на острове. Но забронировать место нужно напрямую через местные отели. За проживание в пятизвездочной гостинице можно будет получить двести евро, в четырехзвездочной – сто пятьдесят, в трехзвездочной – сто. А для тех, кто решит отправиться отдыхать на маленький островок Гозо, выплата увеличится на десять процентов, сообщает Hromadske.ua.