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Газета "Кишиневские новости"

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На Мальте готовы доплатить туристам

На Мальте готовы доплатить туристам
11 апреля
17:57 2021
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С 1 июня власти Мальты рассчитывают отменить большую часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Страна лидирует в Евросоюзе по количеству вакцинированного населения – хотя бы первую прививку уже сделали сорока двум процентам жителей. И власти страны очень надеются восстановить поток туристов, который в прошлом году после начала пандемии уменьшился более чем на восемьдесят процентов по сравнению с предыдущим годом.

Чтобы привлечь гостей из-за рубежа, иностранным туристам обещают выплачивать до двухсот евро за как минимум трехдневное пребывание на острове. Но забронировать место нужно напрямую через местные отели. За проживание в пятизвездочной гостинице можно будет получить двести евро, в четырехзвездочной – сто пятьдесят, в трехзвездочной – сто. А для тех, кто решит отправиться отдыхать на маленький островок Гозо, выплата увеличится на десять процентов, сообщает Hromadske.ua.

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