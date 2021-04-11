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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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«Умные» стекла экономят электроэнергию и снижают вредные выбросы

«Умные» стекла экономят электроэнергию и снижают вредные выбросы
11 апреля
17:57 2021
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Исследователи из Университета Касселя в Германии разработали материал для остекления, состоящий из миллионов микрозеркал. Невооруженным глазом их не видно, от ветра или сильных осадков они не страдают, мытье окон не наносит им вреда. Микрозеркала находятся между оконными стеклами, куда закачан инертный газ.

Электронная система управления учитывает положение Солнца над горизонтом, погоду и время года, меняя в соответствии с изменением этих факторов положение зеркал так, чтобы они отражали солнечный свет. Такая система обеспечивает до тридцати пяти процентов экономии энергии за счет того, что зимой в помещение проникает больше солнечного тепла, а летом не происходит перегрева, зато окна пропускают очень много дневного света. При этом выброс углекислого газа снижается на треть, а расход стали и бетона при строительстве многоэтажных зданий сокращается на десять процентов. Да и для здоровья «умные» стекла полезны, потому что при их использовании снижается потребность в искусственном освещении, сообщает spie.org.

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