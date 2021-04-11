Искусственный интеллект угадает по фото человека его имя
Исследовательский центр «Mitre Corp» представил технологию определения имени человека на основании его фотоизображения. Искусственный интеллект делает это без труда. Правда, предварительно он изучил тринадцать тысяч фотографий людей с обозначением их имен и выделил определенные черты изображенных.
Дело в том, что, по мнению ученых, имя, данное при рождении, влияет на человека, и с годами это определенным образом отражается на внешности. Правда, причины этого пока выяснить не удалось, тем не менее, услышав имя человека, мы нередко представляем себе определенный образ.
Эксперимент показал, что робот с высокой степенью вероятности (от семидесяти до восьмидесяти процентов) выберет из двух вариантов возможного имени сфотографированного человека правильное. Тот же результат получается, если предложить искусственному интеллекту выбрать фото, соответствующее имени: и в этом случае степень неточности очень мала, сообщает «МИР 24».