Исследовательский центр «Mitre Corp» представил технологию определения имени человека на основании его фотоизображения. Искусственный интеллект делает это без труда. Правда, предварительно он изучил тринадцать тысяч фотографий людей с обозначением их имен и выделил определенные черты изображенных.

Дело в том, что, по мнению ученых, имя, данное при рождении, влияет на человека, и с годами это определенным образом отражается на внешности. Правда, причины этого пока выяснить не удалось, тем не менее, услышав имя человека, мы нередко представляем себе определенный образ.

Эксперимент показал, что робот с высокой степенью вероятности (от семидесяти до восьмидесяти процентов) выберет из двух вариантов возможного имени сфотографированного человека правильное. Тот же результат получается, если предложить искусственному интеллекту выбрать фото, соответствующее имени: и в этом случае степень неточности очень мала, сообщает «МИР 24».