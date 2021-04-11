Далеко не все существующие на планете животные знают, что такое ревность. По мнению ученых, способность испытывать это чувство говорит о высоком уровне самосознания.

Недавно ученые из Университета Окленда в Новой Зеландии опытным путем установили, что собакам ревность знакома очень хорошо. В эксперименте участвовали восемнадцать хозяев собак, которых разделили на две группы. Владельцам животных из одной группы выдали игрушки в виде геометрических фигур, а из другой – в виде собак.

И когда хозяева играли с игрушечными собаками, гладили их, собаки живые очень беспокоились, рычали и пытались сорваться с поводка. Но почти не проявляли никакой реакции, если ласки доставались геометрическим фигурам. Когда же люди оставляли игрушечных животных в покое и уходили за перегородку, живые собаки практически сразу успокаивались. Исследователи сделали вывод: домашние собаки проявляли признаки ревности, именно в случаях, когда хозяева уделяли внимание конкурентам, пишет «Daily Mail».